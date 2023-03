Quarto árbitro admite comportamento "imperfeito" na direção de Mourinho

Mourinho foi expulso na derrota da Roma frente à Cremonese (1-2), após um confronto com o quarto árbitro Marco Serra, que admitiu ao Ministério Público italiano ter adotado um comportamento "imperfeito" junto do técnico português, que foi castigado com dois jogos de suspensão.

Marco Serra, o quarto árbitro da partida entre Cremonese e Roma (2-1), da 25.ª jornada da Serie A, admitiu esta quarta-feira ao Ministério Público italiano ter adotado um comportamento "imperfeito" junto do técnico português, que acabou expulso e foi castigado com uma suspensão de dois jogos.

A informação chega do site italiano "Calcio e Finanza", sendo que o advogado do árbitro, por via de comunicado, salientou que o seu cliente entende que a atitude que demonstrou poderá ter contribuído para a fúria do técnico português.

"Ao fim de um confronto franco e honesto, acreditamos ter levado o treinador à irritação, face a uma atitude imperfeita da parte do meu cliente. Serra disse que percebeu que a sua atitude, sem falhas técnicas, poderá ter irritado Mourinho. Eu pedi, por razões técnicas, que a história termine aqui. Gostaria que acabasse com um aperto de mão entre os dois senhores", referiu.

Recorde-se que, de acordo com a imprensa italiana, após o apito final frente à Cremonese, Mourinho dirigiu-se ao balneários dos árbitros, acusando Marco Serra: "És um mentiroso! Não és um homem! Mandaste expulsar-me porque és de Turim e no domingo há Roma-Juventus".