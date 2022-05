Quando Mourinho arrasou Ricardo Carvalho no Chelsea: "Até o roupeiro coloco antes de ti"

História a envolver dois compatriotas foi recordada, num podcast, pelo antigo jogador londrino Joe Cole

Algures entre 2004 e 2008, Ricardo Carvalho falhou um jogo do Chelsea face a um atrito com José Mourinho. Segundo Joe Cole, ex-médio dos blues, o central discutiu com o treinador e este, para o pôr no lugar, como que ameaçou-o com o afastamento do plantel, tendo até ridicularizado... um dos principais titulares.

"O José era o melhor a deitar um jogador abaixo", destaca Joe Cole. "O Ricardo Carvalho, obviamente um grande jogador, teve uma discussão com o José sobre algo e não jogou. Depois do jogo, o José disse-lhe: 'nunca mais voltarás a jogar para mim, nunca jogarás! O John Terry é o número 1, o [William] Gallas o número dois, o Robert Huth é o número três, um jovem qualquer é o número quatro, até o Mick [roupeiro] coloco a jogar antes de ti'", recordou o ex-blue, descrevendo a forma física do funcionário. "O Mick tinha 50 anos e uma grande barriga [risos]", completou Cole.

A discussão entre Ricardo Carvalho e José Mourinho, contudo, não impediu o central de ser uma das peças-chave do técnico e participar ativamente na conquista de vários títulos ingleses, tal como no Real Madrid, em Espanha. O defesa, recorde-se, foi, em 2010/11, uma das primeiras contratações merengues de Mourinho.