Primeiro reforço para Mourinho deverá chegar por empréstimo sem opção de compra

Processo parece estar muito próximo de ficar concluído.

Já não são novidade as negociações da Roma de José Mourinho para a tentativa de contratação de Ainsley Maitland-Niles, jogador de 24 anos do Arsenal. No entanto, esta terça-feira, o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, acrescenta um dado diferente.

De acordo com o italiano, o negócio estará mesmo concluído mas, ao contrário das informações veiculadas anteriormente, sem qualquer opção de compra incluída.

Ainda segundo Fabrizio Romano, estão apenas a ser acertados alguns pormenores por parte do jogador. Ficando resolvidos, o jogador voará então para Itália, ao fim de várias semanas de negociações, para assinar pela Roma e tornar-se o primeiro reforço para o treinador português no mercado de inverno.