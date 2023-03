Presidente da Lázio e o desentendimento com Mourinho: "Estava um jogador da Roma nu..."

O presidente da Lázio explica que se deparou com uma discussão entre um jogador da equipa da casa e outra da Roma, tendo visto um atleta forasteiro nu, no corredor, o que desagradou Lotito. Dirigiu-se então ao local para se inteirar do que estava a acontecer e terá sido aí que foi abordado por Mourinho.

Claudio Lotito, presidente da Lázio, esteve esta segunda-feira no programa "Un Giorno da Pecora", da Rai Radio 1, e deu a sua versão do que acontece com José Mourinho após o dérbi de domingo à noite. A imprensa italiana noticiou que houve um desentendimento entre o dirigente e o treinador e Lotito referiu que giallorossi foram desrespeitosos na casa do rival.

"Eu não celebrei a vitória no dérbi, porque os jogos ganham-se e perdem-se. O que conta é o caráter que se coloca em campo, e a atitude da equipa deixou-me muito satisfeito", começou por dizer.

"Eu defendo o respeito. Não disse uma palavra, mas vi um desacato entre um jogador da Lázio e um da Roma. E estava no corredor um jogador da Roma completamente nu e isso não me caiu bem. Eu parei para perceber o que se estava a passar e depois o Mourinho gritou para mim: 'Estás a olhar para onde?'. Eu pensei que ele não tinha percebido que eu era o presidente da Lázio. Não disse ao Mourinho que não podia estar naquele local, disse-lhe apenas quem eu era. Porque se ele continuasse com aquilo depois de saber quem eu era... o problema era sério. Depois, não apertámos as mãos, porque não houve uma discussão. Foi um problema de papéis que têm de ser respeitados. O jogo foi Lázio-Roma, a Roma era visitante. É como se um convidado entrasse em tua casa e se comportasse de uma certa maneira. Quando alguém não respeita as regras, é porque não as entendeu. Na vida, cada um colhe o que semeia", afirmou o presidente dos laziale.

No domingo, e segundo a imprensa italiana, tudo terá começado quando Alessio Romagnoli celebrou em frente ao balneário da equipa da Roma, provocando a reação de Gianluca Mancini. "És um monte de m...", terá dito Mancini. Lotito terá, então, separado os dois jogadores, mas Mourinho, que também estava no local, terá dito a Lotito: "Está a olhar para onde?". "Eu sou o presidente da Lázio", respondeu Lotito. "Quem és tu? Esta é a minha casa e tu nem sequer devias estar aqui", terá acrescentado.

No Estádio Olímpico, o dérbi terminou com a vitória dos laziale, por 1-0.