Portugal com concorrência? Brasil quer Mourinho

Segundo o Daily Mail, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já encetou conversações com o técnico da Roma

José Mourinho tem sido apontado com insistência ao banco da seleção de Portugal, para suceder a Fernando Santos, mas o Brasil pode desviar o técnico português da Roma, escreve o Daily Mail.

Segundo a publicação inglesa, o Brasil quer substituir Tite, após o fracasso no Mundial, pelo técnico português, e já terá mesmo encetado conversações com José Mourinho. O Daily Mail junta ainda que Ancelotti recusou o convite, daí os brasileiros se virarem agora para José Mourinho.

Após seis anos no comando da canarinha, Tite confirmou após o Mundial (o Brasil foi eliminado pela Croácia nos penáltis, nos quartos de final) que era altura de virar a página.

Em 2017, recorde-se, Mourinho disse que seria excitante orientar o Brasil, quando orientado o Manchester United. "Obviamente seria entusiasmante. Qualquer treinador quer trabalhar com os melhores clubes e com os melhores. No Brasil sempre aparece talento, são um caso de sucesso. Poderá ser um país difícil para trabalhar, mas também muito apaixonado", disse Mou na altura.

A Gazzetta dello Sport escreveu há uma semana que a Roma não pretende deixar sair José Mourinho, vinculado ao clube até 2024. E acrescentou que Jorge Mendes, em representação do técnico, reuniu com o presidente federativo, Fernando Gomes da Silva, para abordar os seus planos. O jornal italiano deu conta que Mourinho falará com a Roma para deixar o clube em 2023, mas para assumir a seleção de Portugal a tempo inteiro, sendo que fazê-lo acumulando funções no imediato foi uma possibilidade propalada recentemente.