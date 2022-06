Pogba lembra problema com Mourinho no United: "Isto é a sério?"

Médio estava lesionado e foi para Miami recuperar, o que não agradou ao treinador.

No documentário sobre a sua vida ("Pogmentary"), Pogba recordou um episódio com José Mourinho, no Manchester United, realçando que foi a primeira vez que teve um problema com um treinador.

Lesionado, o médio foi para Miami recuperar, algo que não agradou a técnico português. "Tudo começou quando me lesionei. Decidi ir para Miami recuperar e parti. Um paparazzo fotografou-me com a minha mulher, Zulay. E o Mourinho mandou depois a foto ao Raiola. Não gostei mesmo nada. Disse ao Mourinho: 'Isto é a sério? Estou lesionado, vim aqui para treinar três vezes por dia. Onde pensas que estou? Não sou como os outros jogadores'", lembrou Pogba, que esta época está de saída dos "red devils".

A relação entre ambos entrou numa fase descendente, mas Pogba não guarda qualquer ressentimento. "Não estou habituado a ter problemas com os treinadores. Mas se o encontrasse amanhã, ria com ele. Não sou pessoa de guardar rancor", disse.

Mourinho, atualmente ao serviço da Roma, acabaria despedido do Manchester United em dezembro de 2018.