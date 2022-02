Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após o empate com o Sassuolo, 2-2, em jogo da 25.ª jornada da Serie A.

Empate: "O ponto é merecido, há frustração porque vim aqui para ganhar, mas quando estás a perder e aos 90 minutos consegues um empate, a dinâmica emocional muda um pouco. Antes do jogo não queria apenas um ponto, ao intervalo também não, mas, aos 90 minutos, agradeço. Não é o resultado que queríamos, mas continua a ser um ponto. Nos últimos quatro jogos fizemos oito pontos, sem derrotas, e poderiam ter sido mais se pensar principalmente no jogo com o Génova (0-0). No final, a equipa sai com uma boa sensação."

Reforço da união da equipa: "Este grupo tem uma grande qualidade: somos imbatíveis em termos de empatia e amizade, podemos ser pobres em campo, mas ninguém pode dizer que não estamos unidos."

Sérgio Oliveira e Pellegrini pela primeira vez juntos: "Ambos podem fazer melhor de um ponto de vista individual e em termos de interação. Sérgio Oliveira acabou de chegar, Pellegrini também acaba de regressar, corri o risco de o colocar a jogar durante 90 minutos. Eles, juntamente com Cristante e Veretout, são jogadores de qualidade, mas para jogar lá, onde está o motor da equipa, não temos jogadores ideais. Adaptei Mkhitaryan nessa zona e foi uma escolha feliz, de todos eles é o que tem mais critério e encontra melhor os espaços. Para mim é o jogador mais fundamental desta equipa, por causa disso. Agora só pensamos em melhorar, temos a Conference League, que é uma competição com equipas de grande qualidade."