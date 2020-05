Pochettino "recusou" o Real Madrid e Mourinho respondeu com vinho e novos pijamas

Mourinho treinava o Real Madrid e Pochettino o Espanhol quando surgiu o rumor de que o argentino poderia substituir o Special One. A "recusa", na altura, foi justificada com os pijamas dos filhos, que no dia seguinte receberam uma prenda do português.

José Mourinho substituiu Mauricio Pochettino no comando técnico do Tottenham em novembro e o argentino conta que ficou muito contente com a escolha dos spurs. São amigos desde os tempos em que ambos treinavam em Espanha e há histórias bem curiosas desses anos.

A certa altura, Pochettino foi associado pela imprensa espanhola como possível sucessor do Special One no Real Madrid, mas numa conferência de imprensa na véspera de um jogo entre os merengues e o Espanhol, então treinado pelo antigo defesa-central, a hipótese foi afastada. "Os meus filhos dormem com pijamas do Espanhol todas as noites, portanto é muito difícil para mim pensar em trocar de clube", atirou Pochettino.

No dia seguinte, o treinador português estava no estádio à espera do colega de profissão com dois equipamentos do Real Madrid e uma garrafa de vinho. "Era um boa garrafa de vinho francês para mim e dois equipamentos do Real Madrid. 'Estes são para os teus filhos usarem agora', disse ele. Desde aí mantemos uma boa relação e estou muito contente por ele me ter substituído no Tottenham. E de certeza que ele está satisfeito pela forma como nós [equipa técnica] ajudámos a construir o clube onde ele agora está", recordou o argentino.

Apesar da história dos pijamas, o ex-Espanhol e Southampton, que continua sem clube, diz que sempre pensou que iria ficar com o lugar de Mourinho nos blancos: "Ele estava em Madrid e eu pensei que um dia podia ficar com o lugar dele. Mas vejam como a vida muda. Ele é que ficou com o meu lugar no Tottenham".