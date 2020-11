Pochettino e um "pedido disfarçado" a Mourinho no Tottenham: "Espero que seja possível"

Antecessor do português ao leme dos "spurs" falou sobra a saída do clube e vincou: o desejo passa por ver o "Special One" triunfar.

Foi em novembro de 2019 que Mauricio Pochettino deixou o comando técnico do Tottenham, na sequência de uma série de maus resultados.

José Mourinho foi o senhor que se seguiu ao argentino e, volvido um ano, "Poch" garante que não guarda ressentimentos do clube londrino.

"Foi uma viagem incrível, adorámos tudo. Só ficámos triestes por não podermos dar ao clube e aos adeptos um troféu. Este grupo de jogadores merecia ser reconhecido com algo assim", afiançou o treinador de 48 anos à Sky Sports, ele que chegou a ser apontado ao Benfica antes do regresso de Jorge Jesus à Luz.

A mudança de estádio, que obrigou o Tottenham a ter Wembley como "casa emprestada" foi um dos fatores que, de acordo com Pochettino, travaram a ascenção dos "spurs": "Em 2016/17 terminámos em segundo lugar e depois mudámo-nos para Wembley. A equipa tinha feito um trabalho fantástico, mas as circunstâncias obrigaram-nos a mudar de estádio... Falavam do 'fantasma de Wembley', o ambiente não era o melhor. Os adeptos adoravam ir a White Hart Lane [antigo estádio do Tottenham] e a mudança para Wembley foi um passo complicado para todos. Mas seguimos em frente e as coisas foram correndo bem", acrescentou o ex-futebolista, que conduziu mesmo o Tottenham à final da Champions em 2018/19.

Sobre Mourinho, Pochettino deixa no ar uma espécie de pedido ao técnico português: "Espero que seja possível, no futuro, eles conquistarem um troféu com o José. Seria fantástico para os adeptos e para este grupo de jogadores", concluiu.