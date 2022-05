Peter Bosz sobre Mourinho: "É um narcisista que vive de conflitos"

Atual treinador do Lyon e antigo jogador do Feyenoord visou o rival na final da Liga Europa de 2017

Peter Bosz, atual técnico do Lyon, não tem José Mourinho em tão boa conta como isso. O neerlandês criticou a postura do técnico e tentou adivinhar eventuais reações depois da final da Conference League que a Roma disputará com o Feyenoord.

"Mourinho é um narcisista que vive de conflitos. Essa é a forma dele fazer as coisas. Se a Roma vencer, o Mourinho vai dizer que o Arne Slot [técnico do Feyenoord] é o clássico treinador neerlandês. Se perder vai queixar-se do árbitro, dizer que a UEFA cometeu um erro e que são corruptos", explicou, em entrevista ao AD.

José Mourinho foi o rival do Ajax, na altura comandado por Peter Bosz, antigo jogador do Feyenoord, na final da Liga Europa, em 2017, que os red devils conquistaram. Na altura, o neerlandês queixou-se da visita do adversário no momento em que o campeão holandês fazia o treino de adaptação ao estádio.