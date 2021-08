Perguntaram a Mourinho se estava contente com o plantel: "Pochettino talvez esteja..."

Técnico português, José Mourinho, acredita mais em saídas do que em entradas para os últimos dias de mercado da Roma

Ao longo dos anos, foram várias as vezes em que José Mourinho usou o seu sentido de humor nas conferências de imprensa para fugir a temas, aliviar a pressão da sua equipa e criar mind games nos adversários. Desta vez, o alvo indireto do Special One foi o PSG.

"Conheces algum treinador que esteja satisfeito com o plantel? Bem, talvez Pochettino, apenas...", afirmou o técnico português, em declarações à imprensa italiana.

Mourinho falou ainda dos últimos dias de mercado. Horas derradeiras que, para a Roma, deverão significar mais saídas do que propriamente entradas.

"Quando digo que tudo pode acontecer no mercado, quero dizer que a porta pode abrir-se tanto para entradas como para saídas, embora seja mais provável que seja uma saída neste ponto", concluiu.