Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de domingo, em casa do Sassuolo (17h00), a contar para a 25.ª jornada da Serie A.

José Mourinho, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de domingo, em casa do Sassuolo (17h00), a contar para a 25.ª jornada da Serie A, fez questão de responder - com ironia - às notícias da Imprensa italiana sobre o alegado mal-estar no balneário da sua equipa.

"Pelas histórias que ouvi, alguns esperariam que eu chegasse aqui com o olho negro ou com a cara inchada, porque tínhamos andado todos os murros. E é uma grande mentira", começou por dizer o treinador português.

"Os jogadores disseram-me que gostam muito da minha forma de trabalhar. Disseram-me mesmo isso, que ao longo da carreira tiveram treinadores que falavam de uma forma totalmente diferente da minha. Com eles não tenho segredos, digo a verdade na cara", continuou, antes de concluir:

"Dou aos jogadores a opção do diálogo. Quando falo não quero que seja um monólogo. E os jogadores disseram-me que não querem que mude. Também lhes disse que não vou mudar, mesmo que o pedissem."