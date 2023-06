Pedro não esconde mágoa com Mourinho: "Queria que me dissesse na cara..."

Avançado espanhol não tem dúvidas na hora de escolher o melhor treinador com quem trabalhou

Pedro Rodríguez, 35 anos, deixou a Roma rumo à Lázio em 2021, depois de uma temporada em que somou seis golos e quatro assistências em 40 jogos disputados pelo emblema romano.

Em entrevista ao "ABC", o avançado espanhol não escondeu que guarda mágoa de José Mourinho [treinador da Roma desde 2021/22], com quem tinha trabalhado anos antes, no Chelsea.

"Ele [José Mourinho] tomou a decisão de me mandar embora, mas não me desiludiu. O que me desiludiu é que tentei falar com ele para saber porquê, queria que ele me dissesse na cara, não somos crianças, mas ele não quis. Até o clube não me deixou, foi um bocado estranho", começou por dizer.

"Por isso, se tiver de escolher o melhor treinador com quem trabalhei, já sabem a minha resposta: Fico-me com o Pep [Guardiola]", concluiu Pedro.