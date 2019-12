Pai de jogador do Chelsea não esqueceu o que disse Mourinho e respondeu assim

Tony Mount reagiu após a vitória do Chelsea em casa do Tottenham.

José Mourinho perdeu o duelo com o Chelsea por dois golos sem resposta e foi o alvo do pai de Mason Mount, jogador dos blues. Em causa as críticas do português após a derrota com o Manchester United. "Olhas para a atuação de Mason Mount, Tammy Abraham e até de Andreas Christensen e para jogos desta dimensão precisas de um pouco mais", disse então o português.

Tony Mount não perdeu tempo e depois do triunfo do Chelsea no passado domingo recorreu às redes sociais, publicando uma foto de Mourinho com a camisola dos spurs durante a apresentação, acompanhando-a com o resultado do jogo, um coração azul e um emoji a mandar calar.

Frank Lampard, treinador do Chelsea, chegou a ser questionado sobre o assunto. "Não gostou da atuação de Mason Mount? Não tenho de me preocupar demasiado com o que os outros dizem", afirmou.