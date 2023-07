Olheiro do Manchester United, contratado por Mourinho, morre aos 61 anos

Família do dinamarquês não esclareceu as circunstâncias da morte

Tommy Nielsen, olheiro do Manchester United, contratado por José Mourinho na temporada 2016/17, faleceu aos 61 anos.

A confirmação do falecimento do dinamarquês foi dada pela esposa, Lisbeth, à agência "Fyens Stiftstidende", esta segunda-feira, com a família a declarar que não desejava fornecer mais pormenores sobre as circunstâncias da morte.

Nielsen era uma figura bastante conhecida no futebol dinamarquês graças ao seu pai, que levou a seleção nacional daquele país a vencer o Euro'1992 contra todas as probabilidades.

Além de olheiro nos "red devils", Nielsen foi treinador principal em equipas como Rangers (Escócia), Viborg e Koge (Dinamarca), além de adjunto, por exemplo, no Aberdeen (Escócia), e coordenador técnico no Maccabi Netanya (Israel).