Oficial: Matic, pela terceira vez na carreira, vai trabalhar com Mourinho

Nemanja Matic é o novo médio da Roma de José Mourinho. O sérvio foi oficializado nesta terça-feira pelo clube romano.

O antigo jogador do Benfica torna-se no primeiro reforço da equipa da capital italiana, assinando por uma época com o vencedor da Conference League.

Pela terceira vez na carreira, Nemanja Matic reforça uma equipa comandada por José Mourinho. Em janeiro de 2014, o sérvio chegou para jogar no Chelsea e, no verão de 2017, viajou até Old Trafford para se juntar ao técnico português.

O novo número 21 dos romanos já teceu as primeiras declarações aos canais oficiais do novo clube.

"Tenho o prazer e a honra de me juntar a este clube e mal posso esperar para começar a nova temporada com os meus companheiros de equipa", afirmou.