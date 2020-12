"Objetivo era fazer o que aconteceu no FC Porto em 2003/04: chegar ao topo do futebol mundial"

José Mourinho foi distinguido esta quinta-feira no Web Summit e passou a carreira em revista.

Ao deixar de coadjuvar o holandês Louis van Gaal nos espanhóis do Barcelona, José Mourinho efetivou a carreira de treinador principal em 2000, numa breve passagem pelo Benfica, que antecedeu uma curva de ascensão da União de Leiria até ao FC Porto.

"Quando comecei a carreira no meu país, o objetivo era fazer tudo aquilo que aconteceu em 2003/04 [no FC Porto]: chegar ao topo do futebol mundial com uma equipa portuguesa recheada de jogadores nacionais. Daí em diante, nunca mais ninguém repetiu aquele feito. Foi um momento de orgulho e o clique na minha carreira", notou.

Ultrapassado o "tempo para trabalhar em Portugal", abrilhantado com a conquista da Liga dos Campeões pelos dragões, veio o "tempo de ser português" no estrangeiro, munido de uma postura "aventureira, sem medo de arriscar ou de ir contra as probabilidades".

Não Perca FC Porto A milionária liderança de Sérgio Conceição no FC Porto O total de 164 milhões de euros que "assegurou" ao FC Porto não tem paralelo. Na faturação ponderada, Jesualdo Ferreira está próximo. Jorge Jesus foi quem mais edições disputou, mas fica longe

"Cheguei a todos os campeonatos de topo e percebo que fiz com que os mais novos sonhassem. Na minha geração, os mais jovens queriam ser jogadores, mas a realidade é que hoje há muitos miúdos que sonham ser treinadores. Se ajudei nisso, é algo tão ou mais importante do que ter mais ou menos troféus, mais ou menos medalhas", frisou.

As passagens anteriores por Inglaterra (Chelsea e Manchester United), Itália (Inter de Milão) e Espanha (Real Madrid) mostraram um Special One "sempre aberto para se adaptar" na vertente pessoal e tática, embora sem "nunca perder a própria identidade".

"Não gosto de zonas de conforto, por isso não escolhi um campeonato intermédio antes de ir para a Premier League. Todos diziam o quão era difícil a mentalidade italiana para um treinador com outra metodologia. Em Espanha, o Barcelona era dominador e não havia maior desafio. Hoje sou uma pessoa rica e com experiência fantástica", contou.

José Mourinho, agraciado esta quinta-feira com o prémio "Inovação no Desporto", cultiva memórias "bem escondidas e fechadas" sobre os 25 troféus somados em 20 anos, mas lamenta ter estado mais de metade dos 11 meses ao leme dos spurs sem público nos estádios.

"A minha maior conquista? A resposta pode parecer tonta se não perceberem, mas foi o último jogo que ganhei. Apesar de ter medalhas e réplicas de taças, quero sempre mais. Treinar é divertido, mas pode ser complicado. Se não nos divertirmos e tivermos prazer, não conseguimos chegar à dimensão em que fazemos a diferença", concluiu.