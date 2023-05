"O que os adeptos mostraram, mesmo para mim, faz-nos sentir emocionados"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, à televisão italiana Sky Sport, depois da vitória por 1-0 sobre o Bayer Leverkusen, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

Satisfeito com a atitude e com os adeptos: "Este desejo, esta empatia, este sentido de responsabilidade de fazer os nossos adeptos felizes, como hoje, desde Trigoria [centro de treinos] até ao estádio... O que as pessoas mostraram na rua, mesmo para alguém como eu, faz-nos sentir emocionados. Os rapazes reagiram bem, obviamente não foi um jogo fácil, é difícil jogar contra o Leverkusen. Estar concentrados durante os 90 minutos, jogar para ganhar, emocionalmente foi muito difícil para os rapazes, mas conseguiram ganhar esta primeira parte da eliminatória."

Bove marcou o golo da vitória: "É um rapaz extremamente educado, um profissional que parece já ter 30 anos e que tem, humildemente, crescido. No ano passado só entrava a cinco minutos do fim, este ano está a crescer e eu estou a fazer o meu trabalho, que é ajudá-lo a crescer."

Condições físicas de Dybala e Wijnaldum: "É difícil. É preciso geri-los, mas também tê-los em campo. Vamos ver se na próxima quinta-feira eles podem ter mais minutos."