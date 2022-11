Paulo Fonseca revelou contacto com o Special One no momento de transição e de mudança no comando técnico da Roma

Paulo Fonseca e José Mourinho foram os dois últimos treinadores da Roma. O atual líder do Lille contou como foi feita a transição e elogiou o compatriota.

"Trocámos mensagens quando eu ainda estava na Roma. Entendi a situação e o que mais apreciei foi o facto de o Mourinho ter sido honesto comigo", referiu, em declarações à Sky.

Para Paulo Fonseca, o papel de Tiago Pinto, antigo dirigente do Benfica, tem sido fundamental na organização da Roma, que preferiu, segundo o próprio com naturalidade, um técnico com um historial vitorioso.

"Quando cheguei foi difícil porque não havia diretor desportivo e é complicado trabalhar sem haver uma figura a supervisionar as coisas. Quando o Tiago Pinto chegou as coisas melhoraram. Depois, os Friedkins [donos do clube] quiseram começar do zero e investiram num treinador com um bom historial de vitórias. É natural", concluiu.