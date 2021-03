"O que aconteceu na Croácia foi culpa nossa. Acreditamos em Mourinho"

Lucas Moura, extremo brasileiro do Tottenham, saiu em defesa do trabalho levado a cabo pelo técnico luso.

O Tottenham e José Mourinho têm estado debaixo de fogo ao longo dos últimos dias, fruto da eliminação contundente nos oitavos de final da Liga Europa. Os "spurs" perderam por 3-0 no reduto do Dínamo de Zagreb, desperdiçaram a vantagem de dois golos obtida na primeira mão e tombaram com estrondo na prova.

No domingo, a vitória sobre o Aston Villa - 2-0, a contar para a Premier League - serviu como balão de oxigénio para a formação londrina e Lucas Moura, um dos jogadores em evidência na partida, serviu de porta-voz após o apito final. O internacional brasileiro saiu em defesa de Mourinho.

"Estamos todos juntos no mesmo barco. Perdemos juntos e ganhamos juntos. O que aconteceu na Croácia foi culpa nossa. De todos. Quando estamos no relvado, só queremos ganhar e sabemos que há muitos adeptos que nos apoiam a partir de casa. Jogamos pelas nossas famílias e pelo orgulho deles. Acreditamos no treinador. Acreditamos no treinador porque conhecemos a história dele. Só queremos ter sucesso", afirmou Lucas, citado pela BT Sport, referindo ainda que "não há tempo para chorar":

"Os últimos dois jogos foram muito maus, mas hoje [domingo] mostrámos a nossa atitude e natureza. A parte boa do futebol é que não há tempo para chorar. Temos muitos jogos e hoje merecemos a vitória, estou muito feliz por isso. Ainda temos nove jogos pela frente e uma final, vamos terminar bem a época", rematou o atacante.

Carlos Vinícius, avançado cedido pelo Benfica, e Harry Kane foram os autores dos golos dos "spurs" frente ao Aston Villa.