"O PSG devia pensar apenas em Mourinho, teria os recursos para voltar a atacar a Champions"

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, só vê uma opção para substituir Christophe Galtier

A eliminação da Liga dos Campeões, às mãos do Bayern Munique, deixou Christophe Galtier em maus lençóis no PSG. E para a sucessão, o ex-jogador do clube Jérôme Rothen só vê uma opção para que o clube alcance o principal objetivo de tanto investimento, a liga milionária: José Mourinho, atual treinador da Roma.

"Não peço a Christophe Galtier que renuncie o cargo. Mas se a saída for a decisão do clube, acho que deveríamos pensar apenas em José Mourinho. É um treinador exigente e duro, com muita experiência em contextos diferentes. Seria respeitado por todos os jogadores no balneário. Existiria uma disciplina que desapareceu no clube há já alguns anos. Ele não deixaria passar nada, não teria medo dos jogadores nem do seu estatuto", comentou Rothen na RMC Sport.

"Mourinho ganhou títulos em todos os clubes por onde passou, exceto no Tottenham [nota: não conquistou títulos no Benfica e no União de Leiria]. O que eu mais gosto nele é que ele é um verdadeiro fã de futebol e é isso que falta. Ele acordaria grande parte dos adeptos que neste momento estão a dormir. E voltaria a ter grandes recursos para tentar atacar em grande uma competição que já conquistou por duas vezes [a Liga dos Campeões, que venceu pelo FC Porto e pelo Inter]", sentenciou o antigo jogador do PSG.