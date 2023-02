O "perdão" de Mourinho: "A palavra que usei na altura foi demasiado pesada"

Karsdorp foi convocado pela primeira vez desde novembro.

A caminhada da Roma na Liga Europa tem sido acidentada, e talvez por isso José Mourinho não se tenha mostrado muito veemente em relação à partida desta noite diante do RB Salzburgo.

Apesar da extensa análise efetuada ao rival, que lidera a sua liga, o técnico admite que o mesmo ainda se apresenta como uma incógnita para os giallorossi. "Em termos de compromisso e filosofia, não me parece que haja equipas semelhantes na Serie A. Fizemos o nosso trabalho de casa, mas nunca se sabe o que uma equipa vai fazer até estarmos com eles no campo. Eles têm jogadores com 21 ou 22 anos, mas já com dez ou 15 jogos na Champions. A força deles é a qualidade dos seus jogadores", salientou.

A terminar o encontro com os jornalistas na Áustria, Mourinho abordou o "perdão" a Karsdorp, convocado pela primeira vez desde novembro, quando foi chamado de "traidor" pelo treinador. "A palavra que usei na altura foi demasiado pesada. Fora esse dia, sempre tivemos uma relação positiva, toda a gente no balneário sempre o adorou, e estou contente que esteja novamente connosco, até porque não temos muitas opções", asseverou Il Speciale.

Red Bull Salzburgo e Roma jogam a partir das 17h45 desta quinta-feira para a primeira mão do play-off da Liga Europa.