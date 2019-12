O mestre defronta o aprendiz e há um dado a registar: Mourinho é mau anfitrião

Técnico soma 12 vitórias seguidas em casa contra ex-clubes. Só empatou no primeiro de 13 embates.

José Mourinho disputou 14 dérbis entre o Tottenham e o Chelsea, mas estará este domingo pela primeira vez sentado no banco dos spurs, que assumiu há um mês, contra uns blues onde fez história. No antigo emblema o registo-lhe foi-lhe altamente favorável, somando oito triunfos, quatro empates e duas derrotas (ambas como visitante). Hoje à tarde espera aumentar o saldo positivo, tendo a seu favor um outro fator não despiciendo: o desempenho contra os antigos clubes.

Para o "Special One", este será o décimo desafio ante o Chelsea - passa a ser a ex-equipa que mais vezes defrontou, descolando do Benfica. O técnico português teve um aproveitamento de cem por cento nos dois jogos ao serviço do Inter contra os blues, já pelo Manchester United tem também duas vitórias, em duas partidas como visitado, mas o saldo fora e em terreno neutro é negativo: quatro derrotas e um empate apenas.

Não Perca Sporting Brasil não desiste de Wendel e FC Porto pode estar entre a solução André Jardine, selecionador nacional dos sub-23 canarinhos, assegura a O JOGO que o camisola 37 pretende representar a seleção e conta que tal seja decisivo para convencer elenco diretivo leonino

Ao longo da carreira, Mourinho defrontou seis dos oito clubes que teve oportunidade de treinar, num total de 33 partidas. Nunca revelou sentimentalismo na hora de derrotar os rivais e os números mostram que é mesmo um péssimo anfitrião para as ex-equipas. Foram 13 as vezes que as acolheu e tirando o jogo do Leiria contra o Benfica, a 13 de outubro de 2001, quando impôs um empate 1-1 às águias, nunca mais conheceu outro resultado que não fosse a vitória. São 12 numa série que se iniciou em 2002 numa receção do FC Porto ao Benfica, a quem, de resto, impôs seis desaires no total, mais um que ao Leiria e dois que aos blues. Já aos dragões ganhou por três vezes (sempre em casa). Recentemente, perdeu no regresso a Old Trafford, frente ao Man. United.

A partida deste domingo terá, contudo, mais aliciantes. Se vencer, o Tottenham ultrapassa o rival e sobe ao quarto lugar e à zona Champions, objetivo principal dos spurs para esta época. Por outro lado, há ainda o reencontro entre Mourinho e Lampard. O antigo médio foi um dos símbolos e líderes no Chelsea do Special One, fundamental nas oito conquistas em conjunto. Hoje treina os blues, depois de deixar boas impressões no dérbi na época passada. Aliás, um dos momentos altos aconteceu na 3.ª eliminatória da Taça da Liga quando Lampard eliminou Mourinho em Old Traford.

Herói e vilão em Stamford Bridge

Mourinho conquistou oito troféus nas duas passagens pelo Chelsea e visitou Stamford Bridge pela primeira vez como adversário dos blues a 16 de março de 2010. O seu Inter ganhou por 1-0 e o treinador foi muito bem recebido pelos adeptos dos londrinos, apesar de os eliminar nos "oitavos" de uma Champions que viria a conquistar. Aliás, mesmo no final do jogo o seu nome foi cantado como nos tempos em que treinava o Chelsea. Bem diferente foi a última visita a Stamford Bridge, a 20 de outubro do ano passado, quando o Man. United aí empatou 2-2 para o campeonato. Insultado e apupado em diversas fases do jogo e em particular no fim, Mourinho saiu de campo exibindo três dedos, recordando aos blues que tinha ganho três campeonatos pelo Chelsea.