"O Manchester United foi esperto a sofrer faltas, simular lesões. Mereceu ganhar"

José Mourinho viu o Tottenham perder, por 2-1, diante do Manchester United numa partida que marcou o regresso do treinador português a Old Trafford

"Nós começámos mal, eles começaram bem", foi assim que José Mourinho iniciou a análise à derrota do Tottenham em casa do Manchester United, o jogo que marcou o regresso do treinador português a Old Trafford. "Eles marcaram o 1-0, podiam ter feito o 2-0 e nessa fase do jogo não eram melhores do que nós, eram muito melhores", acrescentou.

A verdade é que o Tottenham chegou ao empate na primeira parte, levando Mourinho a criar expetativas para os segundos 45 minutos. "Pensei que depois do intervalo fossemos capazes de voltar à normalidade e a normalidade seria termos o controlo do jogo. Mas ao permitir o segundo golo daquela forma, fica difícil", afirmou após a derrota por 2-1.

O treinador português do Tottenham acha que o 2-1 decidiu o destino do jogo. "O Manchester United foi depois do segundo golo foi sendo esperto a sofrer faltas, a simular lesões e foram sendo fortes no contra-ataque. Fomos penalizados pelo 2-1. Mereceram ganhar, foram melhores. Isto já nos aconteceu com o Olympiacos e o Bournemouth, entrámos mal. Os meus jogadores estão a ser reativos quando têm de ser proativos", disse.