"O jogo evoluiu, Mourinho não se mexeu nem um bocadinho e ficou para trás"

Fotografia: AS Roma

Antigo jogador de José Mourinho no Chelsea fala sobre a carreira do treinador português.

Glen Johnson, antigo internacional inglês que representou West Ham, Chelsea, Portsmouth, Liverpool e Stoke City, falou sobre José Mourinho, por quem foi orientado no Chelsea.

O ex-defesa elogiou o treinador português da altura, mas acredita que o jogo evoluiu e, neste momento, Mourinho ficou para trás.

"Quando ele apareceu pela primeira vez, era como um diamante em bruto e ninguém tinha visto uma personagem como ele. Não conheço ninguém que tenha trabalhado com um treinador como ele, pela forma como era explosivo e pela forma como fazia as reuniões de equipa e mostrava as táticas, o que era inacreditável", começou por dizer ao jornal "Mirror".

"Os treinadores mais jovens aprenderam com ele e chegaram ao nível dele. Penso que o jogo evoluiu e ele não se mexeu nem um bocadinho. Ficou para trás", concluiu Johnson.