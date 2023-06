O futuro de Mourinho: reunião marcada em Londres... mas só por cortesia

Treinador português estará firme na intenção de permanecer na Roma, apesar de um encontro com o presidente do Al Ahli.

José Mourinho tem sido mais um nome de peso no futebol mundial associado ao campeonato da Arábia Saudita, mas não será nesse país que vai prosseguir a carreira. Segundo escreve o jornal Corriere dello Sport este domingo, o treinador pretende cumprir contrato com a Roma, onde cumpriu a segunda temporada e com duas finais europeias alcançadas (venceu a Conference League e perdeu a Liga Europa).

De acordo com a publicação italiana, e por uma questão de cortesia, o treinador português vai encontrar-se com Walid Moaz, presidente do Al Ahli que estaria disposto a abrir os cordões à bolsa para garantiu Mourinho. O mesmo pretende fazer com Mahrez, campeão europeu pelo City, e Modric, uma das grandes figuras do Real Madrid.

O encontro entre as partes terá lugar em Londres, onde Mourinho passa parte das férias.