O cumprimento de Mourinho a um jogador do Antuérpia que se tornou viral... no Peru

Cristian Benavente, extremo do Antuérpia, com José Mourinho

O Tottenham venceu na quinta-feira a equipa belga por 2-0, assegurando o primeiro lugar no grupo J da Liga Europa.

O Tottenham assegurou na quinta-feira o primeiro lugar do grupo J da Liga Europa, ao receber e vencer o Antuérpia por 2-0, em partida da derradeira ronda da fase de grupos.

Em Londres, os spurs "vingaram" a derrota da primeira volta e relegaram a equipa belga para o segundo posto. No final do encontro, o treinador português José Mourinho foi motivo de conversa num local improvável: o Peru. O motivo? Tudo por culpa do cumprimento após o apito final a Cristian Benavente, extremo do Antuérpia que passou pelas equipas secundárias do Real Madrid quando o treinador português estava no Santiago Bernabéu.

"Terá sido um momento especial para Benavente", escreveu a imprensa do país sul-americano, pelo qual o extremo de 26 anos é internacional.

Veja o vídeo do momento: