Sempre enérgico no banco de suplentes, José Mourinho não evitou um pequeno acidente no banco de suplentes na partida com a Sampdória, ganha pela Roma por um golo sem resposta. A equipa orientada pelo português isolou-se no quinto lugar e encurtou para cinco pontos a desvantagem para a Juventus, o que lhe permite continuar a sonhar com o acesso à Liga dos Campeões.