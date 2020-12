Nuno e Mourinho: os tempos de FC Porto, o reencontro e a hora do desempate

Nuno Espírito Santo vai defrontar pela quarta vez o homem que lhe inculcou o espírito de vitória.

Foi com José Mourinho que Nuno Espírito Santo aprendeu a ganhar. Seis foram os troféus que o então guarda-redes conquistou sob o seu comando, mais de um terço do que aqueles que venceu em toda a vida profissional, primeiro como jogador e agora como treinador.

Naquelas mágicas duas épocas de azul e branco, o treinador proporcionou aos portistas dois títulos de campeão nacional, uma taça de Portugal, uma supertaça interna, uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA. Todas elas vencidas também por Nuno Espírito Santo (que antes só tinha ganho uma taça de Espanha no Corunha), apesar de ser ele o crónico suplente de Vítor Baía, que na baliza dava poucas hipóteses à concorrência direta.

Mesmo assim, Nuno era o número dois na baliza, jogando quase sempre a titular na Taça de Portugal e chegando a efetuar vários jogos da I Liga e da Taça UEFA. No total, foram 24 as partidas de Nuno no FC Porto de Mourinho, o que diz bem da elevada confiança do treinador neste guarda-redes que simplesmente teve o azar (ou sorte?) de estar tapado por um dos melhores de sempre.

"Não digo que fosse mau jogador, mas é muito melhor treinador do que foi como jogador", chegou a dizer José Mourinho sobre o antigo pupilo, agora concorrente direto na Premier.

Nuno, por sua vez, sente-se agradecido ao treinador que cedo lhe despertou o espírito de vitória. "Foram duas épocas fantásticas no FC Porto. Ganhámos tudo o que havia para ganhar e o desejo de vencer é algo que vou sempre recordar sobre Mourinho. É um vencedor nato", disse o agora treinador.

Depois desses tempos de felicidade conjunta, a dupla voltaria a cruzar-se logo na época seguinte, para a Liga dos Campeões: Mourinho como treinador do Chelsea e Nuno ainda nos dragões, com este último a levar a melhor numa vitória por 2-1 em fase de grupos que viu as duas equipas apurarem-se.

O reencontro teria lugar apenas 18 anos depois, já ambos como treinadores. Nuno no Wolverhampton e Mourinho no Manchester United. 1-1 foi o resultado, a dar o mote para os dois jogos que se seguiram, ambos em 2019/20. Uma vitória para cada lado foi o balanço, cada uma delas obtida fora de casa, o que bem ilustra o conforto que sentem a defender, explorando depois o contra-ataque, sobretudo em relação a Nuno. "Contra equipas como o Wolves, que jogam incrivelmente bem no contra-ataque, tens de ser implacável", comentou Mourinho após o último jogo, vencido pelos Wolves por 3-2. Será que aprendeu a lição?