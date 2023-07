"Num dia, Mourinho ri-se contigo e no outro nem lhe podes dar um bom dia"

Roger Ibañez diz que o treinador português é um "bipolar nato".

Roger Ibañez, defesa-central da Roma, diz que é "sensacional" conviver com José Mourinho no dia a dia, porque o treinador é um "bipolar nato". "É sensacional estar com ele no dia a dia. É engraçado, porque ele é um bipolar nato. No sentido em que, num dia ri-se contigo e no outro nem lhe podes dar um bom dia. Mas é normal. Ganhas dois jogos seguidos e vais abraçá-lo, conversas e ele conta histórias", contou o brasileiro, de 24 anos, em conversa com a rádio brasileira "Rede Atlântida".

E questionado sobre a possibilidade de o português comandar a seleção do Brasil, Ibañez referiu que o Special One se iria integrar "facilmente", ressalvado, porém, que "só ele sabe o seu futuro". "A questão da seleção brasileira, acho que é o auge de cada jogador e de cada treinador. É um lugar difícil para se lidar, um treinador tem de ter muito pulso", acrescentou.

O ex-Fluminense e Atalanta está na Roma há quatro temporadas.