Novela à vista na Roma: Mourinho pede estrela do Crystal Palace a Tiago Pinto

Depois da saída de Mkhitaryan para o Inter, o técnico português quer contar com Wilfried Zaha

Depois de ter visto Henrikh Mkhitaryan sair a custo zero para o Inter, José Mourinho está em busca de reforços para o setor ofensivo da Roma e, este sábado, o portal Goal garante que o técnico português pediu a contratação de Wilfried Zaha a Tiago Pinto, diretor geral do clube.

O extremo costa-marfinense, de 29 anos, é a grande estrela do Crystal Palace, da Premier League, e tem apenas mais um ano de contrato com o clube londrino, pelo que não deverá implicar um investimento demasiado avultado para as possibilidades do clube da capital italiana.

Apesar disso, a mesma fonte salienta que a Roma terá de vender pelo menos dois ativos antes de avançar para a contratação de Zaha, com os nomes de Carles Pérez e Stephan El Shaarawy a estarem apontados à porta de saída.

O avançado Nicolò Zaniolo tem sido apontado recentemente à Juventus e poderá também ser uma ajuda à concretização do negócio de Zaha, mas Mourinho estará decidido em contar com o antigo extremo do Manchester United independentemente da saída do jogador italiano.

Formado em Londres, Wilfried Zaha está no Crystal Palace há oito temporadas e já chegou a ser avaliado em 90 milhões de euros pelo clube. Na temporada passada, o extremo registou os melhores números da carreira, ao ter apontado 15 golos e duas assistências em 37 jogos disputados.