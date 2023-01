Notícia nos EUA: Mourinho é alvo da seleção norte-americana para 2026

Treinador da Roma tem "o perfil ideal" para levar o país ao sucesso no Mundial que irá co-organizar.

José Mourinho é desejado para assumir o cargo de selecionador dos Estados Unidos da América, caso Gregg Berhalter acabe por ser demitido na sequência da investigação de maus tratos à esposa que decorre desde o fim da participação no Mundial. Anthony Hudson assumiu o cargo de forma interina, mas segundo a versão norte-americana do "The Sun", os responsáveis federativos pretendem contratar um treinador com créditos firmados para liderar a seleção no Mundial"2026 - organizado por EUA, Canadá e México - e Mourinho encaixa na perfeição no perfil desejado.

A publicação lembra mesmo declarações do técnico em 2020, onde revelava o sonho de treinar uma seleção. Ainda recentemente, porém, o comandante da Roma garantiu ter rejeitado o convite para assumir a seleção portuguesa. O cargo viria a ser entregue a Roberto Martínez, que também foi cogitado pelos EUA, tal como Zidane, que terá recusado o convite dos norte-americanos.