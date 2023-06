Notícia em Itália: Mourinho recusou Arábia Saudita para continuar na Roma

Treinador português terá sido abordado pelo futebol saudita, mas estará a priorizar seguir para a terceira temporada na Roma.

José Mourinho terá sido abordado por um grupo de representantes do futebol saudita para treinar naquele país na próxima temporada, mas terá recusado a oferta. A informação é adiantada pelo jornalista Nicolò Schira, que adianta que a vontade do português é continuar na Roma.

O Special One terá, assim, recusado um proposta com valores muito elevados da Arábia Saudita, priorizando cumprir a terceira temporada nos giallorossi.

De acordo com a Sky Sport Italia, Mourinho reuniu recentemente com o presidente Dan Friedkin e a reunião foi um sucesso, tendo Mourinho saído de Trigoria satisfeito com os planos para o futuro do clube.