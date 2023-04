Notícia em Itália: Mourinho recebe proposta milionária de 120 milhões

Arábia Saudita aposta forte no ingresso do treinador naquele país. Seleção e dois clubes em cima da mesa como possibilidades.

O futebol da Arábia Saudita conta com o brilho de Cristiano Ronaldo, mas também pretende outro ilustre português: José Mourinho. Segundo garante o Corriere dello Sport esta quinta-feira, o treinador português recebeu uma oferta de 120 milhões de euros para se mudar por dois anos para aquele país asiático.

Em cima da mesa, Mourinho terá a possibilidade de orientar a seleção ou um dos dois principais clubes sauditas: o Al Nassr, onde joga Ronaldo, e o Al Hilal.

O treinador de 60 anos tem contrato com a Roma até 2024 e o desejo será cumprir esse vínculo. O Corriere dello Sport adianta, todavia, que a milionária proposta fez com que esteja a analisar a situação com a equipa técnica.