Notícia em França: PSG quer substituir Galtier por José Mourinho

O portal francês Foot Mercato avança que Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, contactou o técnico da Roma com vista a uma mudança para Paris no final da temporada.

O portal francês Foot Mercato avança esta sexta-feira que o PSG não está satisfeito com o trabalho de Christophe Galtier no comando técnico da equipa, que atravessa uma crise de resultados (três derrotas seguidas) que já não se via desde 2011, pretendendo substituí-lo por José Mourinho no final da temporada.

Com a permanência do treinador português na Roma em 2023/24 a ser uma incógnita, Luís Campos, conselheiro para o futebol parisiense, terá aproveitado a boa relação que tem com "Special One" para o informar do interesse do campeão francês nos seus serviços.

É de referir que a imprensa italiana tem associado a continuidade de Mourinho na Roma a uma qualificação da equipa para a próxima edição da Liga dos Campeões.