Notícia em França: Mourinho e um craque da Premier League alvos do PSG

Segundo a RMC Sport, Luís Campos quer o atual técnico da Roma para substituir Christophe Galtier. Harry Kane pretendido para o ataque

José Mourinho e Harry Kane. Os dois já trabalharam juntos no Tottenham e podiam reencontrar-se no PSG. Pelo menos, a imprensa francesa dá conta da possibilidade.

Segundo a rádio RMC Sport, Luís Campos podia chamar o português para substituir Christophe Galtier, que, com as últimas vitórias na liga francesa, tem o lugar garantido até ao final da época, mas que não deverá continuar em 2023/2024.

Tendo trabalhado com o técnico português no Real Madrid, Luís Campos considera Mourinho o perfil ideal para lidar com o balneário recheado de egos do PSG, que poderá perder Messi, mas que continuará, à partida, a contar com Neymar e Mbappé.

De acordo com o Le Parisien, Harry Kane, que termina contrato com o Tottenham, no final da próxima temporada, é o sonho de Luís Campos para reforçar o ataque. A chegada do inglês seria importante pelos golos e para dar uma maior liberdade a Mbappé, obrigado, muitas vezes, a jogar no centro do ataque durante os últimos tempos.