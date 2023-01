"Ninguém pode dizer que o Mourinho faz teatro, é uma pessoa muito sincera"

Testemunho de José Bosingwa, antigo futebolista que foi treinado por José Mourinho no FC Porto, a O JOGO. O treinador da Roma comemora esta quinta-feira 60 anos.

"É claramente um treinador diferenciado. Fez bons trabalhos em todos os clubes por que passou, incluindo na Roma, que não é um clube fácil. Revolucionou a forma de treinar. Marcou a diferença pelos métodos, pelo relacionamento com os jogadores, por trabalhar muito a componente psicológica. Era isso que mais surpreendia os jogadores. Era uma pessoa muito frontal. Ainda hoje os jogadores que ele treina mencionam isso. É uma pessoa muito frontal: tanto elogiava como criticava, sempre de forma frontal. Era genuíno, muito sincero. Ninguém pode dizer que ele faz teatro. É uma pessoa muito sincera. Fez-me ser mais sério nos treinos. Treinávamos como jogávamos. O treino é muito importante para ele e isso refletia-se depois nos jogos. Eu só tinha 20 anos e ele conseguia que estivesse sempre concentrado. Logo na minha primeira época no FC Porto, sob o seu comando, conquistámos o campeonato, ganhámos a Liga dos Campeões e a Supertaça. Jamais esquecerei o que nos transmitiu naquela Champions que vencemos: disse-nos para desfrutarmos e que as finais existem para se ganhar. Até os treinos físicos eram diferentes, porque envolviam sempre bola. E faziam todo o sentido porque o futebol joga-se com bola."