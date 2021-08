"Não tive nenhum encontro com Mourinho. A Roma quer vender-me"

Médio argentino diz estar fora das contas do emblema italiano, estando à procura de uma solução.

Javier Pastore parece não contar para a Roma de José Mourinho. Pelo menos assim o disse o próprio jogador ao programa "Tiempo de Juego".

De acordo com o internacional argentino, de 32 anos, o próprio não teve sequer oportunidade de se mostrar ao treinador português.

"Não tive nenhum encontro com Mourinho. O clube quer vender-me. Não me apresentei nem treinei para que o treinador visse se podia apostar em mim ou não", começou por dizer.

"Estou a treinar à parte, com um grupo de 20 jogadores que a Roma quer vender ou emprestar. Esperemos até ao fim do mercado [de transferências] para o ver o que acontece. Não tenho nada de concreto, é muito difícil agora mudar de equipa, devido aos problemas financeiros relacionados com a covid-19", continuou.

"Além disso, apesar de ter recuperado de uma lesão, nos últimos quatro meses da temporada passada o clube praticamente nunca me deixou jogar e isso complicou a possibilidade de encontrar soluções, porque ninguém me viu jogar durante quase um ano. Estou à procura de algo para libertar o clube do meu contrato, mas por enquanto nada de concreto", concluiu Pastore.