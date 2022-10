"Não sei se as pessoas se apercebem do que José Mourinho fez"

Daniele De Rossi, antiga figura da Roma, deixa elogios ao treinador português.

Daniele De Rossi foi uma figura, enquanto jogador, da Roma, clube que representou durante toda a carreira, com exceção da passagem pelo Boca Juniors, em 2020, ano em que terminou a carreira. Atento à campanha do clube italiano, o antigo internacional transalpino deixou elogios a Mourinho, em declarações ao programa "Stasera c"è Cattelan".

"Não sei se as pessoas se apercebem do que ele fez, além de ganhar a Conference League. O estádio está sempre cheio, com 60 mil adeptos, quer a equipa perca ou ganhe, quer seja um jogo com o primeiro ou com o último classificado. Não é coincidência, ele uniu os adeptos da Roma e tem de ser valorizado além dos resultados. Esperamos grandes feitos, a equipa este ano parece forte", afirmou De Rossi.

Enquanto futebolista, venceu um Mundial, duas Taças de Itália e outras tantas Supertaças.