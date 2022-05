"Não é por acaso que Mourinho já nos deu a chance de jogar uma final"

Pellegrini, capitão da Roma, só pensa no troféu da Conference League e em quebrar um ciclo de 14 anos de seca giallorossa.

Na última jornada da Serie A, a Roma garantiu o acesso à próxima edição da Liga Europa, retirando o peso da obrigatoriedade de vencer a final da Conference League para estar presente nessa prova. Contudo, como seria expectável, é a perspetiva de encerrar um ciclo de 14 anos sem título - não ergue um troféu desde a Taça de Itália, em 2008 - que alimenta a ambição giallorossa em vésperas da decisão da Conference League.

Ao site da UEFA, o capitão Lorenzo Pellegrini foi o porta-voz da ambição romana. "Ter a oportunidade de ganhar este troféu e dar esta taça à minha cidade é um sonho. Acho que temos que viver este momento a cem por cento e procurar ganhar a todo o custo", afirmou o médio da Roma.

Com 14 golos e oito assistências esta temporada, o capitão dos giallorossi atribuiu mérito a José Mourinho por conceder-lhe liberdade em campo. "A maior qualidade do treinador é tirar 200% de cada jogador e acho que ele está a ser bem sucedido. Não é por acaso que chegou há menos de um ano e já nos deu a oportunidade de jogar uma final. É um dos melhores treinadores do mundo", destacou Pellegrini.