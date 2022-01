Mourinho ganha um voto de confiança após a derrota e críticas com a Juventus

Direção do clube italiano não pondera qualquer mexida no banco.

Protagonista do pior arranque da Roma na Serie A nos últimos 43 anos, José Mourinho foi alvo de duras críticas após a derrota dos giallorossi frente à Juventus (3-4), mas a Direção do emblema da capital italiana não está ponderar qualquer mexida no banco.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, os dirigentes reuniram-se ontem, terça-feira, para analisar o momento da equipa e manifestaram confiança no rumo do projeto desenhado pelo diretor-desportivo Tiago Pinto.

Segundo a mesma fonte, a cúpula diretiva também teve em conta o apoio expresso pelos jogadores ao treinador como um sinal para o manterem no cargo. A Roma ocupa o sétimo lugar do campeonato italiano com 32 pontos somados em 21 jornadas, oito a menos do que os registados na época passada, com Paulo Fonseca, em período homólogo.

Sérgio Oliveira, recorde-se, será reforço de inverno e já chegou a Roma.