Mourinho volta a uma casa especial: o saldo do treinador contra as antigas equipas

A Roma defronta hoje o Inter, nos quartos de final da Taça no regresso do português ao Giuseppe Meazza.

Sétima classificada da Serie A e arredada das contas do título, a Roma tem esta terça-feira oportunidade de chegar à semifinal da Taça de Itália, num jogo que será muito especial para José Mourinho.

O treinador português terá pela frente o Inter, que guiou à tripleta, em 2009/2010, e onde passou duas temporadas de sonho coroadas com cinco títulos. O regresso ao Estádio Giuseppe Meazza, palco do embate, será marcante pela ligação aos nerazzurri e o próprio referiu que teria de se preparar "emocionalmente" para defrontar o Inter, quando ultrapassou o Lecce na ronda anterior. Mourinho não falou em conferência de Imprensa, mas crê que será bem recebido pelos adeptos da casa, "pela memória", ao contrário do que aconteceu na visita aos rivais do AC Milan.

Este será o segundo encontro entre ambas as formações esta temporada e no primeiro confronto, o campeão italiano levou a melhor. Em Roma, o Inter venceu categoricamente por 3-0, há cerca de dois meses para o campeonato. O técnico português procurará vingar-se e num olhar pelos duelos com as antigas equipas, Mourinho tem saldo positivo. Em 41 partidas, venceu 19 e empatou por oito vezes, sendo derrotado 14. Rival do Chelsea precisamente em 14 ocasiões, foram os londrinos que mais dissabores causaram a "Il Speciale". Os blues, pelos quais se sagrou tricampeão inglês, derrotaram-no em metade dos encontros. O último deslize aconteceu há um ano, quando orientava o Tottenham e perdeu o dérbi da capital inglesa por 1-0.

José Mourinho já poderá contar com o capitão Lorenzo Pellegrini. Recuperado de uma lesão, que o impede de competir desde 9 de janeiro, o médio viajou para Milão com a equipa, mas ainda deverá ficar entre os suplentes. Ao invés, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, dupla de portugueses da turma giallorossi, estará no onze inicial, salvo algum contratempo de última hora.