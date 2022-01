Mourinho viu "um colapso psicológico": "Talvez eles tenham complexos e medos..."

Declarações do treinador da Roma após a derrota com a Juventus.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, perdeu em casa com a Juventus, por 4-3, numa partida da 21.ª jornada da Serie A repleta de golos e incerteza no andamento do marcador. Mourinho não escondeu o seu desalento com o resultado e com a própria equipa, que chegou a ter dois golos de vantagem.

"Se o jogo tivesse terminado aos 70", teríamos feito um jogo extraordinário", apontou, explicando: "Deu-se um colapso psicológico após o 3-2 e isso mata-me. O Afena-Gyan fez uma partida fantástica, sai depois de um sprint com um Cuadrado, eu substituo-o e o jogador que entra comete um erro e está na origem do 3-2. Numa equipa com personalidade forte não haveria problema, mas talvez eles tenham complexos e medos...", afirmou.

O ponta de lança inglês Tammy Abraham abriu o ativo aos 11 minutos, adiantando a formação da capital, mas o criativo argentino Paulo Dybala igualou pouco depois, aos 18, chegando o tempo de descanso com a igualdade a uma bola.

A Roma, com o guarda-redes português Rui Patrício na baliza, entrou mais forte no segundo tempo e fez dois golos de rajada, aos 48 e aos 53, por Mkhitaryan e Pellegrini, mas a Juventus reagiu, e de que maneira, e deu a volta ao marcador graças a três golos marcados em menos de dez minutos, por Locatelli (70), Kulusevski (72) e De Sciglio (77).

Aos 83, Pellegrini desperdiçou um penálti e a Roma saiu derrotada, seguindo no oitavo lugar da Serie A, com 32 pontos, enquanto a Juventus é quinta com 38.