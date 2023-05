Mourinho visado em Itália: "Declarações muito graves e inaceitáveis"

Presidente da Associação Italiana de Treinadores de Futebol critica o que disse o treinador português da Roma após empate com o Monza.

José Mourinho está na mira da Associação Italiana de Treinadores de Futebol, depois das declarações do treinador português após o empate (1-1) da Roma com o Monza, da ronda 33 da Serie A.

"As declarações do José Mourinho são muito graves e inaceitáveis. Admitir que foi para o banco com um microfone para gravar as conversas entre ele e a equipa de arbitragem, alegando ser para própria defesa, é algo que coloca em causa as fundações de todo o sistema do futebol. E isto não é nada pessoal, porque ainda há um mês nós mesmos aplaudimos o Mourinho quando defendeu o Stankovic, que estava a ser insultado pelos adeptos. É essa a imagem que queremos cultivar nos treinadores e alguém com tanto carisma tem de ter noção da responsabilidade que tem", afirmou o presidente Renzo Ulivieri.

José Mourinho, recorde-se, declarou: "O pior árbitro que encontrei na minha carreira. Não teve grande influência no resultado, mas é pobre: tecnicamente horrível, não é empático, não cria relações com ninguém, dá um vermelho a um jogador que escorrega porque está muito cansado ao minuto 96. Não temos a força que as outras equipas têm para dizer que não queremos determinados árbitros. Deixei de 'trabalhar' nos últimos 20 minutos porque sabia que ia levar um vermelho, acontece sempre com ele. Confesso que fui para o campo com um microfone, mas fiquei calado. Protegi-me porque no sábado, quero estar com os meus poucos jogadores em campo contra uma super equipa como o Inter. Foi também por isso que saí logo no final, não queria ficar a ver".