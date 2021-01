Mourinho: "Vinícius é do Benfica, mas é um jogador que procuramos desenvolver"

À boleia dos rumores que dão conta da possibilidade de Danny Ings rumar ao Tottenham, Mourinho elogiou os avançados que tem no plantel, falando da situação de Vinícius.

Danny Ings está a ser associado ao Tottenham e José Mourinho foi questionado sobre a possibilidade do avançado do Southampton se mudar para os spurs. Os treinador não quis fazer comentários e preferiu falar dos dianteiros de que dispõe no plantel.

Mourinho explicou que está agradado com Carlos Vinicius e diz que pretende desenvolver o brasileiro emprestado pelo Benfica.

"Vamos por partes. Temos dois avançados, e não somos uma equipa que precise de um terceiro avançado, porque o terceiro avançado é Son. É claro que já temos os melhores. Estou satisfeito com o Carlos Vinícius. O Carlos não é nosso jogador, é do Benfica, mas é um jogador que procuramos desenvolver. Claro que me recuso a falar sobre Igns, porque é jogador do Southampton", atirou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Waycombe, da quarta ronda da Taça de Inglaterra.