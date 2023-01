Mourinho: "Vimos um Nápoles com a estrelinha de campeão. E eu conheço essa estrelinha..."

Declarações de José Mourinho depois do Nápoles-Roma (2-1), partida da 20ª jornada da Serie A

Sobre o resultado: "Dei os parabéns ao Nápoles e a Spalletti, no final do jogo. Agradeci-lhe o presente que me deu antes do jogo e repeti-lhe o que já tinha dito: vimos um Nápoles com a estrelinha de campeão. E eu conheço essa estrelinha muito bem, porque ganhei oito campeonatos nacionais na minha carreira. Este campeonato será do Nápoles."

Sobre o jogo: "Jogámos bem desde o primeiro minuto. Depois do golo de Osimhen, que fez o 1-o9, tivemos um período em que sentimos a desvantagem. A minha equipa jogou muito bem, pressionou alto e recuperou muitas bolas. Perdemos, mas saio daqui confiante: fomos a equipa que mais fez sofrer o Nápoles. O ambiente no estádio foi tremendo."

Confiança: "O resultado é negativo, mas estou confiante. Lembrar-me que as nossas primeiras três substituições foram três miúdos que, recordo, jogavam no sintético na formação... dá-me um enorme prazer ver a forma como entraram. Por vezes,, o futebol é injusto, e por vezes a equipa que merece ganhar, perde. Neste jogo, merecíamos ter ganho. Os rapazes estão tristes, mas têm a alma plena de confiança."