"Mourinho vai encantar os adeptos da Roma, é um grande treinador"

Carlo Ancelotti diz-se feliz por ver o colega de profissão e amigo ao leme de um clube que lhe "diz muito".

José Mourinho foi anunciado na terça-feira como próximo treinador da Roma, sucedendo a Paulo Fonseca, e conta com a aprovação de um nome de vulto do futebol italiano e mundial: Carlo Ancelotti.

O agora treinador do Everton representou o clube da capital transalpina nos anos 80, como jogador, e não esconde a satisfação por ver "um amigo" ao leme dos "giallorossi".

"Mourinho vai trazer entusiasmo, experiência e personalidade. É um grande treinador, um amigo que vai treinar uma equipa que me diz muito", assinalou o técnico, em entrevista ao Corriere dello Sport.

Questionado sobre a irregularidade do Tottenham com o "Special One" ao leme, Ancelotti apontou para a competitividade da Premier League: "Há dois anos, as finais europeias foram disputadas por clubes ingleses e este ano vai pelo mesmo caminho", sublinhou o treinador do Everton, que, ainda sobre Mourinho, não tem sombra de dúvida: "Vai encantar os adeptos da Roma".