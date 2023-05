Mourinho vai à nona final internacional e já só há três treinadores com mais

Contabilizando apenas as finais europeias, se vencer a Liga Europa e se qualificar para a Supertaça Europeia, igualará Ancelotti e Ferguson

Em breve José Mourinho terá a possibilidade de dicutir mais um título para adicionar ao seu palmarés, pois acaba de qualificar a Roma para a final da Liga Europa (o Sevilha é o rival). Ao todo, são já nove as finais internacionais a que acede o treinador português, igualando Rafa Benítez e Giovanni Trapattoni, ficando apenas com três treinadores com registo superior.

Pep Guardiola (10), Alex Ferguson (12) e Carlo Ancelotti (14), são os treinadores com mais finais internacionais. Com a final contra o Sevilha, Mourinho deixa para trás Unai Emery (8), Ernst Happel (8) e Johan Cruijff (8).

No entanto, se se contabilizarem apenas finais europeias, deixando de fora o Mundial de Clubes e a Taça Intercontinental, a classificação de Mourinho no ranking seria superior: 1. Ancelotti e Ferguson (10) 2. Mourinho (9) 3. Emery e Trapattoni (8) 4. Guardiola e Crujiff (7) 5. Benitez e Happel (6). Nesta contagem, caso conquiste a Liga Europa e se apure para a Supertaça Europeia, alcançaria Ancelotti e Ferguson no topo da lista.