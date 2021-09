Mourinho: "Uma época talvez seja uma autoestrada para Bayern ou PSG, para nós é uma estrada rural"

José Mourinho, treinador da Roma, em conferência de Imprensa de antevisão à receção à Udinese, jogo a contar para a quinta jornada da Serie A e agendado para as 19h45 de quinta-feira.

José Mourinho, treinador da Roma, em conferência de Imprensa de antevisão à receção à Udinese, agendada para as 19h45 de quinta-feira e a contar para a quinta jornada da Serie A, foi questionado sobre se toda a conversa de "euforia e depressão" quanto aos resultados da equipa poderiam influenciar o pensamento e rendimento dos seus jogadores. O técnico português respondeu com "calma" e "concentração".

"Só posso controlar os meus jogadores, não posso controlar o que os jornalistas escrevem ou o que os fãs pensam. Só posso tentar influenciar aqueles que estão mais próximos de mim, e obviamente os jogadores são os primeiros", começou por dizer.

"Gostei do que vi no balneário depois das vitórias que tivemos até agora, mas depois da derrota vi um balneário que manteve um equilíbrio. Festejámos um pouco depois da vitória contra o Sassuolo, mas penso que isso é normal. Após a derrota, o balneário estava um pouco em baixo, o que me agradou, mas em baixo sem ser excessivo. Agora estamos de volta ao trabalho, concentrados", continuou.

"Temos de transformar a desilusão em motivação. Mas com um equilíbrio, isso é importante. Já disse que uma temporada não é uma autoestrada. Uma época é uma estrada rural, com voltas e curvas e altos e baixos, e é preciso conduzi-la com concentração, atenção mas também com a cabeça no lugar. Não é uma autoestrada. Talvez uma época seja uma autoestrada para as melhores equipas, as equipas que ganham, ganham, ganham. Talvez Bayern ou PSG. Mas não é uma autoestrada para nós. Por isso, vamos manter a calma. Lentamente faremos o nosso caminho", concluiu Mourinho.