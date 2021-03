Mourinho, Tottenham e o futuro: a condição para a permanência e os nomes já apontados

Treinador vive dias complicados ao leme dos "spurs". A continuidade para lá desta época não é certa, escreve a imprensa inglesa, e até já há nomes apontados ao lugar.

A eliminação do Tottenham nos oitavos de final da Liga Europa gerou turbulência em Inglaterra, com críticas várias a José Mourinho e ao plantel.

A hecatombe perante o Dínamo Zagreb, que ditou um 3-0 na Croácia, levou a que se questionasse a atitude dos jogadores do Tottenham e a força do treinador português no balneário dos "spurs". O técnico foi cáustico a comentar a pouca intensidade dos jogadores, mas Hugo Lloris, ao início da madrugada de sexta-feira, também acusou o empenho dos colegas: "Foi uma desgraça e toda a gente no balneário se sente responsável. Uma coisa é vir dizer à frente das câmaras que és ambicioso, outra é mostrares todos os dias nos treinos, nos jogos. No passado tivemos grandes momentos porque podíamos confiar uns nos outros, atualmente... não sei", disse à "BT Sport".

A "desgraça" gerou contestação ao futebol mastigado do Tottenham e à falta de resultados, questionando-se a continuidade de Mourinho no clube. O "Daily Mail" é o primeiro a avançar que Mourinho só fica nos londrinos se carimbar o passaporte para a Liga dos Campeões, que não alcançou em 2019/20 depois de entrar para o posto de Pochettino, hoje no PSG. Como ganhar a Liga Europa deixou de ser possível, o Tottenham, que é oitavo, tem de recuperar seis pontos de atraso para o Chelsea, que é quarto classificado, e ultrapassar ainda Everton, Liverpool e West Ham. Tendo menos um jogo do que os "blues" a tarefa é possível e, para já, a intenção de Daniel Levy, presidente, é evitar uma milionária quebra do vínculo que o português tem até 2023.

Ainda assim, já são apontados nomes à sucessão: Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, e Brendan Rodgers, terceiro na Premier e em rota de apuramento para a Champions com o Leicester.